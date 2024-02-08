الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 5 تُجار مُخدرات في السلام

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وتبين أن بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

كما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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