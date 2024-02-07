سقوط 15 بلطجي خلال حملة مكبرة بالمحافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية وحماية الشارع المصري.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

وفي سياق منفصل قررت جهات التحقيق، بحبس مستريح الذهب لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب بالقليوبية وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

القصة الكاملة لمستريح الذهب بالقناطر الخيرية

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (عدد من المواطنين - مقيمين بالقليوبية) بتضررهم من (مالك محل مصوغات ذهبية، كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالى (5 مليون جنيه) بزعم توظيفها فـى تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

حبس عصابة تزييف العملات المالية بالقليوبية

كما قررت جهات التحقيق ، حبس تشكيل عصابي بالقليوبية 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بتخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين") بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي (طابعة ألوان - جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.