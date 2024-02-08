ضبط تشكيل عصابي لجمع الذهب الناتج عن عمليات تنقيب غير شرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودا لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعي.

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابى إضطلع بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعى بالمناطق الجبلية.

وإعادة سبكه ومعايرته فى إحدى الشقق السكنية بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك وتهريبه للقاهرة وبيعه بالأسواق.

وبحوزتهم (سبيكة إسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 جرام "حديثة السبك غير مدموغة"- 38 خاتم فضة وزنوا 290 جرام) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام