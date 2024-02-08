بغداد: الضربات الأمريكية المتكررة غير مسؤولة وتنتهك سيادة العراق

أعلنت الحكومة العراقية، أنّ الضربات الأمريكية المتكررة غير مسؤولة وتهدد السلام وتنتهك سيادة العراق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الحكومة العراقية

وأكدت الحكومة العراقية، أنّ التحالف الدولي لمواجهة داعش يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا.

الضربات الأمريكية في المنطقة

جدير بالذكر أن الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدرسات السياسية والاستراتيجية، قاب إن الضربات الأمريكية في المنطقة محسوبة بدقة، باعتبارها قادرة على ردع خصومها متى تريد في الزمان والمكان الذي تحدده، متابعا: "التوسع في هذه الضربات لن يكن بمفهوم أمريكا وهو توسيع للصراع على مستوى المنطقة بقدر ماهو مفهوم يتعلق بطبيعة الوضع الذي تريده أمريكا".

وأضاف “ملكاو”، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن الولايات المتحدة ردت بهذه الطريقة لكي تقول لكل خصومها أنها قادرة على الوصول لأي هدفه تريده، مشيرا إلى أن زمام الأمور مُسيطر عليها في المنطقة لأن طرفي الصراع الخفي في المنطقة سواء إسرائيل وإيران أو أمريكا وإيران ليس بالصورة التي قد يظنها البعض بكونها حالة تنذر بمواجهة حتمية ومباشرة.

وتابع، أن القدرات الأمريكية المستخدمة في تحجيم أدوات إيران عالية للغاية، كما أن إيران لا تريد الوصول لمواجهة مباشرة سواء مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولكنها ترغب في تحقيق أهدافها المتمثلة في أن تصبح صاحبة النفوذ في الشرق الأوسط.