الحكومة العراقية: استهداف الجانب الأمريكي مواقع عسكرية لا يصب في مسار المصالح المشتركة

أدانت الحكومة العراقية، استهداف الجانب الأمريكي مواقع عسكرية عراقية واستشهاد منتسب وإصابة 16 آخرين بينهم مدنيون، حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها.

الحكومة العراقية

وأكدت الحكومة العراقية، أن استهداف الجانب الأمريكي مواقع عسكرية عراقية عمل عدائي واضح وغير بناء ولا يصب في مسار المسالح المشتركة طويلة الأمد.

وشددت الحكومة، على أن تلك الاعتداءات تمثل أعمالا عدائية تمس بسيادة الدولة العراقية ومن غير المقبول أن ترتكب وفق أي طرف أو تحت أي مبرر.

مقار البعثات الدبلوماسية

وذكرت الحكومة، أننا نتعامل عبر قواتنا الأمنية بكل مؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية بحزم إزاء اعتداء بعض العناصر على مقار البعثات الدبلوماسية.