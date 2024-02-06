مطلب عاجل من الحكومة العراقية إلى المجتمع الدولي

في مطلب عاجل.. دعا مستشار رئيس الحكومة العراقية الدكتور حسين علاوي المجتمع الدولي إلى دعم بغداد في مواجهة الهجمات التي تنتهك سيادة البلاد.

وصرح علاوي بحسب سكاي نيوز الإخبارية العربية اليوم، الثلاثاء إن "العراق النامي في قدراته عقب الانتصار على التنظيم الإرهابي داعش، يحتاج دعم من المجتمع الدولي لإيقاف الهجمات الخاصة على السيادة الوطنية العراقية على المواقع العسكرية في البلاد".

وأكد المسؤول العراقي، أهمية العمل على بسط الأمن والاستقرار في البلاد للمضي قدما في مشاريع الإعمار والتنمية لإعادة تأهيل البنية التحتية في بغداد، نافيا في الوقت نفسه تنسيق الدول التي تنتهك سيادة بلاده قبل شن أي هجمات تستهدف مواقع داخل أراضيها.

وشدد على أهمية الاداة الدبلوماسية لإنهاء المشاكل العراقية في مقدمتها قضية التحالف الدولي وإبعادها عن الصراعات الراهنة في المنطقة، محذرا من عواقب استمرار أزمة غزة على المنطقة بأكملها.

وأضاف علاوي أن العراق قدم - بالفعل - شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجمات التي تنتهك سيادة البلاد، مشيرا إلى أن بلاده ما زال يواجه العديد من التحديات التي من بينها مكافحة الإرهاب.