بعد الإقبال على البنوك.. المصريون بالخارج يؤكدون مساندة وطنهم في توفير العملة الصعبة

تواصل الجهات الأمنية في مصر، حملاتها وضرباتها القوية ضد تجار العملة والسوق السوداء، و قامت بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق.

كل ذلك جعل المواطن المصري العامل في الخارج يسترد ثقته ويقوم بالتحويلات من خلال البنوك، حيث تشهد البنوك في الخارج خاصة دول الخليج، اليوم إقبالا كبيراً من قبل المصريين العاملين وبالتالي زيادة تحويلاتهم الى مصر عبر البنوك الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وتواصلت " الوفد" مع عدد من رموز الجالية المصرية في الخارج لمعرفة آخر تطورات تحويلات المصريين في الخارج وكيفية زيادتها ومساعدة الاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة، بعد الحملات الأمنية المكثفة التي شنتها الحكومة على تجار واصحاب السوق السوداء بمصر.

عادل حنفي: إقبال كبير على تحويلات المصريين من خلال البنوك خاصة بالمملكة العربية السعودية



بدوره أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية، أن هناك اقبال كبير على تحويلات المصريين من خلال البنوك خاصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الخطوات والاجراءات الصارمة التي طبقتها الحكومة المصرية على أصحاب السوق السوداء وتجار العملة بمصر الساعات الماضية.

وقال "حنفي": " التحويلات عن طريق البنوك مشكلتها تكمن في السوق الموازي في الخارج والداخل والحكومة المصرية عملت الفترة الماضية ع ضبط والتحكم في السوق الموازي بمصر، ودول الاقامة الخاصة بالمصريين في الخارج تهتم بمحاربة تلك الأسواق في الخارج لأنها أساس الأزمة ".

وأشار إلى أن زيادة الإقبال على تحويلات المصريين في الخارج عبر البنوك، يأتي بعد حدوث تنشيط في الاقتصاد المصري وجلب رؤوس الاموال والمستثمرين في الفترة الماضية الى مصر، قائلا: " القادم افضل لمصر باذن الله".



وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ضرورة العمل على زيادة الحملات على تجار العملة والقضاء على السوق الموازي من قبل الدولة المصرية، مضيفا: "قريبا سيضخ لمصر مليارات الدولارات وتعديل لسعر الصرف في البنوك وسيقترب من السوق الموازي".

صالح فرهود: مطالبات بأن يكون هناك تسهيلات للعاملين في أوروبا وأمريكا لتغيير العملة الصعبة بمصر



وذكر صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، أن عدد المصريين في أوروبا وأمريكا وأستراليا يصل إلى نحو 5 ملايين، وأنهم لا يستطيعون تحويل أموالهم بسبب ارتباطهم بإقرار ضريبي سنوي في الدول التي يعملون بها.



وأضاف: "ملناش تحويل، فبندخل مصر بالعشرة آلاف دولار، وفيه اللي بيدخل مرة واثنين وتلاتة، أقل حاجة بندخل مصر من 45 إلى 50 مليار دولار، بيدخلوا في جيوبنا"، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يتم تغييرها في السوق الموازية.



وطالب رئيس الجالية المصرية بباريس بضرورة وجود حل لتحويل هذه الأموال عبر البنوك، للاستفادة منها بدلًا من تغييرها في السوق الموازية، وأن يكون هناك تسهيلات للعاملين في أوروبا وأمريكا.

وأكد على أن أبناء مصر في الخارج لا يدخرون جهد في مساندة وطنهم مصر، وعلى أتم الاستعداد لعمل كل ما هو في صالح اقتصاد بلدهم، ولكن يجب السماع لهم وبمقترحاتهم التي ستساعد من خل أزمة العملة بشكل كبير، فيجب على الجميع أن يعمل لأجل مصلحة الوطن دون المجيء على مصلحة المواطن ايضا.

شعبان رأفت: أزمة تحويلات المصريين في الخارج سببها الرئيسي عدم اطمئنان العامل المصري في الخارج

وفي السياق ذاته، أكد المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، أن ازمة تحويلات المصريين في الخارج سببها الرئيسي عدم اطمئنان العامل المصري في الخارج، ولعل سبب ذلك ما يبثه الإعلام من أراء ومقترحات غير مدروسة، فالجميع الآن أصبح يتحدث عن تحويلات المصريين في الخارج واهميتها للاقتصاد المصري، دون مراعاه حساسية الوضع خاصة أن امر التحويلات هو أمن قومي لمصر الحديث عنه يترك للمسؤولين والمختصين.

وتابع: " العامل المصري في الخارج محتاج يكون متطمن مينفعش كل شوية تطلع تصريحات تقول في أزمة في مصر كدة المصري في الخارج بيقلق والأهم من ذلك المستثمر الحديث على ازمة الوضع المالي في مصر يجعله يشعر بالقلق وبالتالي خسارته، لازم يكون في ثقة بينا وبين المسؤولين في الدولة وما يحدث الفترة الاخيرة من حديث وبلبلة واراء بخصوص تحويلاتهم جعل الجميع في حالة قلق".

المصريون في الامارات: وزيرة الهجرة تبعث رسائل اطمئنان دائما لأبناء مصر بالخارج لزيادة تحويلاتهم



وذكر أن تصريحات وزيرة الهجرة الاخيرة حول التأكيد على أن تحويلات المصريين في الخارج لن تمس، كانت بمثابة رسالة طمأنة للعامل في الخارج وجعلته يسترد الثقة مرة اخرى في الدولة وما يحدث الان من حملات وردع للسوق السودة بمصر سوف يحد بشكل كبير من الأزمة ويجعل المواطن يعود مرة اخرى للتحويل عبر البنوك.

ونوه : "يلجأ العديد من المصريين العاملين في الخارج إلى السوق الموازية، لا سيما خلال الأسابيع الأخيرة وذلك بعد أن أصبح الفارق كبير بين الصرف الرسمي والسوق السوداء، وبعد الحملات التي شنتها مصر الساعات الماضية على تجار العملة وهبوط سعر الدولار جعل هناك حالة كبيرة من الثقة للعامل المصري بالخارج وبالتالي لجوءه للبنوك الرسمية لإرسال تحويلاته الى مصر مرة أخرى".

واختتم: " لابد على الاعلام وكل مسؤول في منصبه ان يعي تمام ان الكلمة تؤثر على المصري في الخارج والمستثمر أيضا فهو يحتاج للاطمئنان، وان لا يترك الحديث عن هذا الأمر الا لأصحاب الاختصاص".

نصر مطر: على الدولة أن تضرب بيد من حديد على تجار العملة بمصر للقضاء على أزمة تحويلات المصريين في الخارج

وطالب نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن تضرب الدولة بيد من حديد على تجار العملة بمصر للقضاء على أزمة تحويلات المصريين في الخارج، ولكي تزيد التحويلات لسابق عهدها يجب أن نقرب السعر في البنوك للسوق السوداء، واتخاذ قرارات حازمة وغلق جميع المنافذ بالسوق السوداء، مؤكدا أن المصري في الخارج لن يتأخر عن مساعدة وطنه وعلى أتم استعداد لرد الجميل.