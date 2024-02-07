الأمن يضبط دولارات في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة على تجار العملة، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (33) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه