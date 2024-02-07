مدير مستشفى غزة الأوروبي : ما يحدث في خان يونس محرقة حقيقية

أكد الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي أن ما يحدث في قطاع غزة بشكل عام وفي خان يونس بشكل خاص هي محرقة حقيقية يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكوادره ومؤسساته.

وقال الدكتور العقاد في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية إن القطاع بأكمله يعاني أوضاع إنسانية صعبة على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي عبر موجات قصف أو استهدافات متتالية في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف أنه بالنسبة لجنوب القطاع ، فتعاني محافظة خان يونس أوضاعا بالغة في الصعوبة والتعقيد ، مشيرا إلى حرمان مئات وأحيانا آلاف المرضى من تلقي الخدمات الصحية داخل المستشفيات لأن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب تغول هذا الاحتلال على المستشفيات.

وأوضح أن هذه الأوضاع لم تكن قاصرة على مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس ولكن المستشفيات الثلاثة تعاني من تلك الأوضاع الدقيقة للغاية في جنوب قطاع غزة ، حيث نتحدث عن مستشفى ناصر في خان يونس والذي تقريبا لم يعد يقوى على تقديم إلا نحو 10% من خدمات الرعاية الصحية ولم يعد لديه القدرة على استقبال حالات جديدة ، فيما تعاني مستشفى الأمل التي حوصرت على مدى 15 يوما إضافة إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وأشار الدكتور العقاد إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة مترهلة بشكل كامل بسبب غياب المكونات الأساسية للمنظومة الصحية منها الأدوية الطبية التي باتت عملة نادرة في قطاع غزة.