الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهباش: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة فتح الباب لجبهات أخرى

الهباش
الهباش

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، اليوم الأربعاء أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي "جريمة حرب" مكتملة الأركان وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

txt

الهباش: ما يحدث في غزة حرب إبادة وهدف الاحتلال تهجير سكان القطاع

 

وقال الهباش في مداخلة لقناة "النيل" الإخبارية، إن "إسرائيل ما زالت تواصل عدوانها الهمجي الذى فاق كل الحدود وتعدى الخطوط الحمراء على قطاع غزة وتجاهل كل الأعراف والقوانين الدولية"، لافتا إلى أن "العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وأكثر من 90 ألف مصاب، وتدمير أكثر من 75% من البنى التحتية، فيما تنفذ قوات الاحتلال تهجيرا قسريا من الوسط إلى الجنوب وذلك لإفراغ قطاع غزة من سكانه بالكامل.

 

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة فتح الباب لجبهات أخرى، وأدى لتوسيع رقعة الصراع ليس في فلسطين فقط بل فى الإقليم والشرق الأوسط بأسره مثل ما حدث فى البحر الأحمر وجنوب لبنان. 

وأشار إلى أن السبيل لتجنب اتساع رقعة الصراع هو تطبيق القانون الدولي، وتغيير لغة الحوار مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى لغة القوة أو لغة المصالح المشتركة مع باقي الدول العربية. 

وشدد الهباش علي مواصلة التحرك على الصعيد الدولي سواء المستوي الرسمي أو الشعبي من أجل كسب الرأى العام، الأمر الذى قد يشكل ضغطا كبيرا علي صناع القرار لتعديل مواقفهم حيال الصراع الفلسطيني. 

وحذر مستشار الرئيس الفلسطيني، من سقوط دولة فلسطين نتيجة للمشروع الصهيوني الاستعماري، مشددا علي مواجهة المشروع التوسعي لدولة الاحتلال من خلال الدعم العربي. 

وأكد علي ضرورة العمل فى كل المسارات المتاحة واستخدم كل الأدوات الممكنة من أجل تحقيق مصالح الدول العربية والحفاظ على وجودها، وإجبار الإدارة الأمريكية على تعديل سياستها تجاه القضية الفلسطينية.

مواد متعلقة

الهباش: ما يحدث في غزة حرب إبادة وهدف الاحتلال تهجير سكان القطاع

الهباش: إسرائيل استثمرت 7 أكتوبر في استخدام مخططها القديم لتهجير الشعب الفلسطيني

الهباش: نثمن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

الهباش: "قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بيد أمريكا وليس إسرائيل"
الجريدة الورقية