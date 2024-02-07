15 زلة لسان للرئيس الأمريكي منذ وصوله للحكم (شاهد)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك قرابة 15 زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يبلغ من العمر 81 عاما.

الحزب الديمقراطي

وقال مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن الصحف تناولت هذه الزلة والمؤيدون يحاولون تبرير هذا الأمر، والمعارضون وحتى من الحزب الديمقراطي والذين ضاقوا ذرعا بهذه الأخطاء لا يعرفون ما يفعلون.

وصف الرئيس السابق ترامب بالرئيس الحالي

وتابع أن الرجل صافح الهواء أكثر من مرة، وتحدث في كندا وحيا الصين في البرلمان الكندي، وفي الـ28 من يناير وصف الرئيس السابق ترامب بالرئيس الحالي، وكذلك كان لبوتين نصيب من الزلات عندما تحدث بأن بوتين لن ينتصر في الحرب بالعراق، وهو الأمر الشائع لدى بايدن في هذه الفترة وأصبح مثار سخرية لدى الأمريكيين.