الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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15 زلة لسان للرئيس الأمريكي منذ وصوله للحكم (شاهد)

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك قرابة 15 زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يبلغ من العمر 81 عاما.

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بايدن يواصل زلاته: قابلت رئيس فرنسا الراحل منذ 30 عاما

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 الحزب الديمقراطي

وقال مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن الصحف تناولت هذه الزلة والمؤيدون يحاولون تبرير هذا الأمر، والمعارضون وحتى من الحزب الديمقراطي والذين ضاقوا ذرعا بهذه الأخطاء لا يعرفون ما يفعلون.

وصف الرئيس السابق ترامب بالرئيس الحالي

وتابع أن الرجل صافح الهواء أكثر من مرة، وتحدث في كندا وحيا الصين في البرلمان الكندي، وفي الـ28 من يناير وصف الرئيس السابق ترامب بالرئيس الحالي، وكذلك كان لبوتين نصيب من الزلات عندما تحدث بأن بوتين لن ينتصر في الحرب بالعراق، وهو الأمر الشائع لدى بايدن في هذه الفترة وأصبح مثار سخرية لدى الأمريكيين.

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