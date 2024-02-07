بايدن: رفض مساعدة أوكرانيا يصب في مصلحة بوتين

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن "الوقت ينفد" بالنسبة لأوكرانيا في مواجهة روسيا وحث الكونغرس الأميركي على الموافقة بشكل عاجل على حزمة جديدة من المساعدات لكييف.

وقال الرئيس الديموقراطي عن نص قدمه مجلس الشيوخ الأميركي الأحد ينص على الإفراج عن مساعدات جديدة لأوكرانيا واسرائيل ويشدد سياسة الهجرة "إن دعم مشروع القانون هذا يعني مواجهة بوتين، ومعارضته تصب في مصلحة الرئيس الروسي".

ويؤكد الديموقراطيون أن النص المقترح هو "الأكثر تشددا" منذ عقود في ما يتعلق بالهجرة.

لكن بحسب الجمهوريين اليمينيين لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

منذ الأحد حشد دونالد ترامب وحلفاؤه جهودهم لالغاء هذا الإجراء، الذي "ولد ميتاً" بحسب مايك جونسون زعيم مجلس النواب.

ونتيجة لذلك اتهم بايدن خصمه الجمهوري الثلاثاء بـ"استغلال" قضية الهجرة.

وصرح بايدن خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن "دونالد ترامب يفضل استغلال هذه القضية بدلا من حلها".

وينص مشروع القانون المهدد على صرف 60 مليار دولار لكييف و14 مليارا لإسرائيل.