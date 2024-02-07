أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

حركة حماس

كما اقترحت حماس مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، على أن تكون المرحلة الثالثة مدتها 45 يومًا يتم فيها تبادل الرفات والجثث.

حماس تسعى إلى تبادل الأسرى والمحتجزين

وأضافت القاهرة الإخبارية، أن حماس تسعى إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار، كما اقترحت أن أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المسشتفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية والإسرائيلية من المناطق السكنية.