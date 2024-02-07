جو بايدن يرد على حماس: «سنواصل التفاوض»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد حركة حماس الفلسطينية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مبالغ فيه بعض الشيء.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، «يبدو أنه مبالغ فيه بعض الشيء (رد حماس).. وسنواصل التفاوض».

وأوضح الرئيس الأمريكي أن «هناك ردا من حماس على اتفاق الإطار والمفاوضات بشأن الرهائن مستمرة ولا أريد الخوض في تفاصيلها الآن«، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحرك إزاء اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يجري في إسرائيل تحليل رد حركة حماس على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين لديها في قطاع غزة، وصياغة الرد الرسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد مسؤولون كبار في إسرائيل أن رد حماس كان إيجابيًا تجاه الإطار العام للعمل، لكنها أضافت شروطًا صعبة.

وفي سياق آخر، أعلنت حماس في بيان أنها قدمت ردها حول اتفاق بشأن الهدنة في غزة مساء الثلاثاء، لكل من مصر وقطر، بعد اكتمال التشاور القيادي داخل الحركة ومع فصائل المقاومة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، تسليم ردها حول اتفاق بشأن الحرب على غزة، لكل من مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، بحسب بيان نشرته الحركة اليوم.

وقالت حماس في البيان، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

