ضياء رشوان: رد إيجابي من حماس على مقترح مصر بشأن الأزمة بغزة

علق ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على دور مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأوضح ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تسلمت من حماس رداً على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجارٍ مناقشة التفصيلات مع جميع الأطراف المعنية.

مصر أعلنت أنها قدمت مقترحا على «3» مراحل تنتهي في النهاية بوقف إطلاق النار

وأشار ضياء رشوان أن هذا المقترح مركب ويقضي في النهاية بوقف إطلاق النار على مراحل، مشيراً إلى أنَّ مصر أعلنت أنها قدمت مقترحا على «3» مراحل تنتهي في النهاية بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانبين.



وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنَّ رد حركة حماس على المقترح «إيجابي»، كاشفا عن أن مصر تواصل دورها في الحوار مع جميع الأطراف المعنية، حول كيفية تطبيق المقترح.

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أنهم تسلموا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



وقال إن ردهم على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة.

وشدد على أهمية وقف العدوان على سكان غزة، مشيرًا إلى أنه يثمن الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و165 مُصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وحسب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى"، إلى 27238 شهيدًا و66452 مصابا .