في اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث.. روما تنتفض ضد الظاهرة وأرقام صادمة.. صور

شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم الثلاثاء 6 فبراير مؤتمرا دوليا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث والتي حظرتها الأمم المتحدة في عام 2021.

عقد المؤتمر داخل مبني وزارة الصحة الإيطالية تحت شعار "إعادة الكرامة والصحة للمرأة بين شمال العالم وجنوبه".

وقد شارك فيه عدد كبير من أطباء الجراحة والنفس ومتخصصين وعدد من جمعيات حقوق المرأة وبرلمانيين منهم أنطونيو جبريلي عضو مجلس النواب وناريا بارينتي عضو مجلس الشيوخ وهونسو سيلتو أستاذ القانون الدستوري بجامعة روما تري وماريا مونتليوني نائب المدعي العام السابقة والدكتور صبري حسان رئيس إتحاد الأطباء العرب في إيطاليا والجمعية الإيطالية العربية .

كما حضر الإعلامي بإيطاليا إكرامي هاشم، وكان ممثل لأبناء الجالية المصرية بإيطاليا، حرصا منه على نقل الأحداث ومعرفة ما يحدث على أرض الواقع.

واستعرض المشاركون في المؤتمر تأثير تلك الظاهرة علي المرأة مجتمعيا ونفسيا وصحيا وكيف أنه علي الرغم من الجهود المبذولة علي صعيد المجتمعات الدولية لاتزال غير كافية لوقف تلك الظاهرة حيث إستعرض المشاركون أرقام صادمة حول الظاهرة والتي تشير إلي وجود 250 مليون أمرأة وفتاة تعرض لشكل من أشكال تشويه الاعضاء التناسلية الأنثوية مازالوا علي قيد الحياة ومازالت ملايين الفتيات تتعرض سنويا لخطر هذه الممارسة في أكثر من 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط و أنه أكثر من نصف الفتيات الآتي خضعن لشكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية لم يبلغن سن ال الخامسة عشر ومالا يقل عن 44 مليون فتاه قد خضعن له قبل ال 14 عاما .



وإستعرضت إحدي المشاركات تجربتها الإستقصائية عن الممارسة وأكثر الدول إنتشارا فيها حيث أوضحت أن أعلي معدل إنتشار كان في الصومال بنسبة 98‎%‎ بين النساء الاتي تتراوح أعمارهن بين 15و49 وغينيا بنسبة 97‎%‎ وجيبوتي 93‎%‎ في جامبيا في غرب إفريقيا بنسبة 56‎%‎ من النساء وجاءت بعدها موريتانيا بنسبة 54‎%‎ وأندونيسيا يعاني نصف الفتيات من جراء تلك الممارسة .



وأضافت إحدي المتخصصات في مجال حقوق المراة أنه علي الرغم من حملات التوعية والجهود المبذولة فبدلا من أن تتناقص هذه الممارسات بمرور الوقت يبدو أنها أصبحت أكثر إنتشارا حتي في البلدان التي لم تكن معروفة فيها من قبل حتي أصبحت مشكلة عالمية تنتقص من حقوق الإنسان وتؤثر علي الفتيات والنساء في كل منطقة من مناطق العالم والتي لم تعد تقتصر علي بلد معين نظرا للزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة علي المستوي العالمي .

رئيس جمعية إتحاد الأطباء العرب في إيطاليا : علينا أن نعمل معا لمكافحة هذا العنف المستمر



اما الدكتور حسن صبري رئيس إتحاد الأطباء العرب في إيطاليا فقد أعرب خلال كلمته أمام الحضور عن أن عملية ختان الإناث تعد إنتهاكا جنسيا للمرأة وشكل من أشكال العنف يمارس ضدها والذي يتم نتيجة موروثات ثقافية مغلوطة في المجتمعات التي تتم فيها تلك الممارسة موجها نداء للجميع بضرورة إستشعار خطرها والعمل معا بإستمرار من أجل مكافحة ذلك العنف المستمر معربا عن أمله في خلق مستقبل للفتيات خالي من أي شكل من أشكال العنف والإنتهاك ضدهن .



أما عن إيطاليا فتشير الإحصاءات إلي أن هناك 85 ألف أمرأة تعاني من تشويه الأعضاء التناسلية ومن بينهن ما يقرب من 7 آلاف فتاة قاصر علي الرغم من تجريمه قانونيا في إيطاليا واغلبهن من المهاجرين والتي يأتين معظمهن من بلدان مصر و دول إفريقيا .

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