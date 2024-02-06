الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل كبدة مقلية

كبدة مقلية
كبدة مقلية

تتميز وصفة الـ كبدة المقلية بطهيها بالسمن ومع تشكيلة من البهارات والتوابل، والفلفل الرومي الملون، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات علي خطى المطاعم السعودية.


 

كبدة مقلية

طريقة عمل كبدة مقلية

المقادير

- كبدة الغنم : نصف كيلو 

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة 

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم) 

- الثوم : 3 فصوص (مهروس) 

- كزبرة خضراء : ملعقة صغيرة (مفرومة) 

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (مقطع لشرائح) 

- الفلفل الحار : قرن (مفروم) 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : رشّة 
 

طريقة التحضير

في مقلاة على النار، ذوبي السمنة، ثم أضيفي البصل والثوم، وشوحيهما لمدة دقيقتين حتى يذبلا.

أضيفي الكبدة، وقلبي المكونات جيداً.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود، ثم اتركي المقلاة على النار لحوالي 12 دقيقة، مع التقليب من وقت إلى آخر.

أضيفي الفلفل الحلو، والفلفل الحار، والكزبرة، مع التقليب قليلاً حتى تنضج الكبدة.

ضعي الكبدة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

مواد متعلقة

إنعام الجريتلي ترفض الأعمال السينمائية لهذا السبب

البقدونس.. دواء طبيعي لجميع الأمراض| لن تتخيل فوائدها

أمينة خليل تسرق الأضواء بلوك جذاب في العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون"

كارمن بصيبص تتألق بعيون عربية ومجوهرات إسلامية جذابة (صور)

زيت الكركديه.. يعالج حب الشباب ويقيك من الشيخوخة| فوائد مذهلة للبشرة

داليا البحيري تبرز جمالها بالدانتيل والكورسيه عبر إنستجرام

هدى الإتربي تفاجيء متابعيها بلوك جريء في شوارع فرنسا

مقبلات سريعة| طريقة عمل سمبوسة بالجبنة والبسطرمة
الجريدة الورقية