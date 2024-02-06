من المطبخ السعودي.. طريقة عمل كبدة مقلية

تتميز وصفة الـ كبدة المقلية بطهيها بالسمن ومع تشكيلة من البهارات والتوابل، والفلفل الرومي الملون، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات علي خطى المطاعم السعودية.





كبدة مقلية

طريقة عمل كبدة مقلية

المقادير

- كبدة الغنم : نصف كيلو

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- كزبرة خضراء : ملعقة صغيرة (مفرومة)

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (مقطع لشرائح)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة



طريقة التحضير

في مقلاة على النار، ذوبي السمنة، ثم أضيفي البصل والثوم، وشوحيهما لمدة دقيقتين حتى يذبلا.

أضيفي الكبدة، وقلبي المكونات جيداً.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود، ثم اتركي المقلاة على النار لحوالي 12 دقيقة، مع التقليب من وقت إلى آخر.

أضيفي الفلفل الحلو، والفلفل الحار، والكزبرة، مع التقليب قليلاً حتى تنضج الكبدة.

ضعي الكبدة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.