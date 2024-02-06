مدرب جامبيا السابق: الزمالك تفاوض معي في نوفمبر الماضي

يرى البلجيكي توم سينتيفنت المدير الفني السابق لمنتخب جامبيا، أن منتخب مصر بحاجة لمدير فني صاحب خبرات كبيرة ليستعيد نجاحاته في قارة أفريقيا.



وقال سيتيفنت، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الزمالك تفاوض معي في آخر شهر نوفمبر الماضي".

وأضاف: "كنت ملتزما بعقدي مع منتخب جامبيا وأفضل تدريب المنتخبات وليس الأندية، لكن من يدري ما يحدث في المستقبل، وقد أقود ناد كبير في مصر".

وتابع: "تلقيت العديد من العروض من منتخبات أفريقية وأيضا آسيا لكنني سأحسم مصيري خلال الأيام القليلة المقبلة".