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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب جامبيا السابق: الزمالك تفاوض معي في نوفمبر الماضي

البلجيكي توم سينتيفنت
البلجيكي توم سينتيفنت

يرى البلجيكي توم سينتيفنت المدير الفني السابق لمنتخب جامبيا، أن منتخب مصر بحاجة لمدير فني صاحب خبرات كبيرة ليستعيد نجاحاته في قارة أفريقيا.

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حقيقة تولي مدرب جامبيا منصب المدير الفني لنادي الزمالك


وقال سيتيفنت، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الزمالك تفاوض معي في آخر شهر نوفمبر الماضي".
وأضاف: "كنت ملتزما بعقدي مع منتخب جامبيا وأفضل تدريب المنتخبات وليس الأندية، لكن من يدري ما يحدث في المستقبل، وقد أقود ناد كبير في مصر".
وتابع: "تلقيت العديد من العروض من منتخبات أفريقية وأيضا آسيا لكنني سأحسم مصيري خلال الأيام القليلة المقبلة".

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