وكيل الأوغندي: موتيابا ينتظر أول مباراة بقميص الزمالك

بعد الإعلان عن تعاقده رسميا

كشف عمر زعلوك وكيل الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك عن تفاصيل انضمام للاعب للقلعة البيضاء.

وقال زعلوك في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع مينا ماهر: "موتيابا كان يتجه للدوري الجورجي وغير وجهته بعد اهتمام الزمالك بضمه، موتيابا أبدى سعادته الكبيرة باهتمام الزمالك بضمه وقرر ارتداء القميص الأبيض".

وأضاف: "نشكر مجلس إدارة الزمالك على إنهاء المفاوضات سريعا، جمهور الزمالك أحسن استقبال موتيابا واللاعب سعيد بارتداء القميص الأبيض".

وتابع زعلوك :"موتيابا خاض 3 تدريبات في جورجيا وتراجع عن التوقيع بعد اهتمام الزمالك بضمه".

وأتم : "موتيابا ينتظر خوض أول مباراة له في حضور جماهير الزمالك، لقد شاهد الجماهير اثناء حضوره مباراة الزمالك وطلائع الجيش للكرة الطائرة داخل النادي ومتحمس لرؤيتهم في الملعب".