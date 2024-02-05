تفاصيل مهمة للمواطنين عن الأوكازيون الشتوي

كشف الدكتور أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، تفاصيل هامة للمواطنين عن الأوكازيون الشتوي.

وقال أبوالفضل خلال تصريحاته عبر فضائية “ المحور”، اليوم الإثنين، إنه حتى الآن ليس هناك رصد حقيقي لعدد المحلات المشاركة، والإقبال كبير من قبل التجار على الدخول في الاوكازيون الشتوي، وهي مصلحة للتاجر والمواطن.

وأضاف أن أي شكوى يتم رصدها حول الأسعار في الأوكازيون الشتوي يتم التعامل معها بكل حزم.

وواصل أبوالفضل أنه يمكن للمواطن أن يسجل الشكوى هاتفيا عن طريق الخط الساخن 19588.

وأشار إلى أنه لا بد على أصحاب المحلات وضع سعرين على السلع، وهي السعر قبل الخصم، والسعر بعدها، ولا بد أن يكون السعر مناسب للجمهور، لافتا إلى أن من يقدم نسبة وهمية وسعر وهمي عقوبته تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه.