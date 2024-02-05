الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

متحدث فتح: الدماء الطاهرة توحد الفصائل في غزة والضفة

مقاتلي حماس
مقاتلي حماس

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح تعليقا على التفاعل الدائر بخصوص إقامة دولة فلسطينية إن المشكلة تكمن في الاحتلال المجرم وسياساته العدوانية في حق الشعب الفلسطيني والتي تهدد بتوسيع الصراع والمواجهة لمناطق أكبر.

وأضاف «دولة» خلال مداخلة له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن العالم كله يدرك ذلك لكنه يصطدم في نفس الوقت بحكومة اليمين المتطرف التي تقوم بالانقضاض على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته ومستقبل الدولة الفلسطينية.

 

txt

وزير الخارجية الإيطالي: ندعم مصر والدول العربية لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

txt

فرنسا تشدد على وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام

 

وأشار إلى أن هناك قناعة باتت تتشكل لدى دول العالم أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب الآن هو موقف دولي حازم وإجراءات جادة تجبر الاحتلال على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورسم مسار سياسي بأجندات زمنية واضحة تفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.


وأكّد «دولة» أن الفصائل الفلسطينية بكل أطيافها اجتمعت في مواجهة هذا العدوان ووحدتها الدماء الطاهرة التي تسفك في قطاعة غزة والضفة الغربية، ووحدها أيضا الميدان والمواجهة والدفاع عن شعبنا ومستقبل قضيتنا، موضحا أن هناك تقارب بين كل الفصائل الفلسطينية وأن الجميع أصبح يتكلم بلغة واحدة ويناضل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

 

مواد متعلقة

وزير الخارجية الإيطالي: ندعم مصر والدول العربية لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

تدمير سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال غزة (شاهد)

14 شهيدًا في قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 540 جنديًا في قطاع غزة

حماس تستولى على طائرة استطلاع إسرائيلية بجنوب غزة

استشهاد العشرات جراء مجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

هيفاء وهبي: لدي طاقة كبيرة وأجلت أعمالًا عديدة بسبب غزة (فيديو)

الأنبا بولا فؤاد: نرفع شعار المحبة في مصر ونقف مع غزة وأهلها
الجريدة الورقية