الإثنين 05 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. الخارجية الأمريكية: معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أن معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن جهود مصر لا تتوقف لدخول المساعدات لقطاع غزة رغم كل المعوقات، موضحا أن معبر رفح البري بمثابة شريان دخول المساعدات لقطاع غزة.


أمن فلسطين يتعلق بالأمن المصري


وأضاف "البرديسي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية رغم كل هذا التحديات والصعوبات من جانب المجتمع الدولي والازدواجية في المعايير مستمرة، في دورها الحضاري والتاريخي والإنساني والقانوني باعتبار أن أمن فلسطين يتعلق بالأمن المصري.

المحكمة الدولية 


وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن قرارات المحكمة الدولية أكدت على شرعية دولة فلسطين وحق المدنيين العزل في العيش بسلام، وأصبحت إسرائيل هي المدانة وكل من يدعمها يكون مشاركا في هذه الجريمة، لافتا إلى أن الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي لابد أن تُحاكم هي الأخرى من قبل المحاكم الدولية، لتأييدها لفكرة الإبادة الجماعية.

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