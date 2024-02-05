انعقاد لجنة الاستماع لوظائف أعضاء هيئة التدريس بعلوم الأقصر

تواصل جامعة الأقصر، انعقاد لجنة الاستماع للمتقدمين إلى الوظائف التي أعلنت عنها الجامعة بكلية العلوم، وتفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، في تخصصات: الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، بحضور الأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وقال رئيس الجامعة إنه تم تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية العلوم، لكون مهام عضو هيئة التدريس لم تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل أعلى كالإشراف على الرسائل العلمية.