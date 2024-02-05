أرجوك أعطني الدواء.. اختفاء كبير للعلاج في الصيدليات

يشهد السوق المصري خلال الفترة الحالية أزمة كبيرة في نقص الأدوية وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين، حيث يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تُلقي بظلالها على سعر الدولار وخاصة أن هناك بعض الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.



أزمة الدولار

ويمكن القول، أن أزمة الدولار وإرتفاع أسعاره نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية التي لعبت دورًا في حدوث فجوة في السوق المصري والتي أدت إلى اختفاء بعض أصناف الدواء خلال الأيام الأخيرة لنسبة تصل إلى 15% نتيجة نقص العملة الأجنبية.

تصريحات وزارة الصحة والسكان

وقد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هُناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تضمُ مسئولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مُشيرًا إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة، بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، ومن ثم يأتي هذا التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك شكاوى من نقص أدوية لكن يتوفر لها البديل، في حين أن هناك شكاوى لعدم توافر الدواء ولا المثيل ولا البديل، وهي تتراوح بين 10 و15%.

وأوضح أن هذا الأمر يعني أنّ هناك 15% من الأدوية غير متوفرة، مُرجعًا ذلك إلى نقص العملة الأجنبية، بجانب أزمة في سلاسل الإمداد على وقع التوترات في المنطقة.

طلبات إحاطة من البرلمان

وفي هذا الصدد تقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصري ورئيس هيئة الشراء الموحد، بسبب النقص في الأدوية وبشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة من السكر والضغط والأورام وبنج الأسنان.

كما تقدم النائب عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأدوية من خلال توفير بدائل للأدوية غير المتوفرة في السوق وخاصة المستوردة.

اختفاء الأدوية

وشملت الأدوية التي تم إختفاؤها من الصيدليات الاتي:

كونجستال

كومتركس

كولد فري

بروفين كولد

بانادول

كولد اند فلو اكتيفيد

فلودريكس

نوفاسي

باراسيتامول

ديكانست