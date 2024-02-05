الصحة: توطين صناعة الأدوية في مصر ونعمل لتوفير النواقص (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر الأدوية الموجود لها بدائل كنواقص، فالنواقص التي لا تتواجد لتلبية احتياجات المرضى ولا يوجد لها بديل، وهي محل عمل اللجنة المشكلة لوضع الحلول لتوفير تلك الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أنه كان هناك تحرك من فترات سابقة وجرى التعاقد منذ فترة على توفير الأدوية المستوردة وخلال فترة قصيرة ستتوفر في الأسواق، مع وجود مخزون كاف منها.

توطين صناعة الأدوية في مصر

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وكلف بتوطين صناعة الأدوية في مصر، موضحًا أن هناك مدينة الأدوية جرى إنشاؤها تحتوي على الكثير من المصانع وجرى التعاقد مع أكثر من جهة لإنتاج أدوية الأورام والأنسولين في مصر، وشملت الاجتماعات المتتالية التباحث حول توفير المصادر البديلة للمواد الخام، مع وضع الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولويات الدولة لتلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين، وأن هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة في هذا الصدد.