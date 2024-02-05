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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفرنسية تعتزم استدعاء السفير الروسي بباريس

أليكسي ميشكوف
أليكسي ميشكوف

 

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الاثنين، بأن وزارة الخارجية الفرنسية تعتزم استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، وذلك على خلفية مقتل فرنسيين اثنين من العاملين في المجال الإنساني في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا جراء قصف روسي الجمعة الماضية.

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وأضاف المصدر أن باريس ستجدد إدانتها، خلال هذا الاستدعاء، لهذه الضربات الروسية وسوف تندد أيضًا بعودة المعلومات المضللة التي تستهدف فرنسا، وذلك بعد أيام قليلة من كشف وزارة القوات المسلحة الفرنسية عن "مناورة منسقة من جانب روسيا" لنشر معلومات كاذبة تتعلق بالبلاد.

 

وفتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا في هذا الشأن، في الوقت الذي أدان فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا العمل ووصفه بـ"الجبان والمشين".

 

وأعلنت باريس على لسان وزير خارجيتها ستيفان سيجورنى مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة ثلاثة آخرين إثر قصف روسي في أوكرانيا. وقال الوزير عبر منصة "إكس": "دفع اثنان من العاملين الإنسانيين الفرنسيين حياتهما ثمنا لجهودهما تجاه الأوكرانيين". وأضاف: "سيتعين على روسيا تحمل المسئولية عن جرائمها".

 

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الضحيتين قتلا في قصف على بلدة بيريسلاف الصغيرة الواقعة على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو قرب خط المواجهة.

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