الخارجية الفرنسية تكشف تفاصيل زيارة سيجورني للشرق الأوسط

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية تفاصيل زيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، غدًا السبت، إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتستمر جولة وزير الخارجية الفرنسي في الشرق الأوسط حتى 5 فبراير، تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن جولة سيجورني تهدف إلى:

العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

إعادة فتح أفق سياسي.

مبادرة الرئيس الفرنسي:

تُعدّ إعادة فتح أفق سياسي أحد ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

برنامج الجولة:

يبدأ سيجورني جولته بمصر ثم الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم إلى لبنان.

من المقرر أن يلتقي بنظرائه في المنطقة في إطار التنسيق الوثيق بين فرنسا وشركائها الإقليميين من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس الفرنسي للسلام والأمن للجميع.

التسوية السياسية:

شدد لوموان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ المعروفة، وهي حل الدولتين.