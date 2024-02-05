ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن هناك اليوم الاثنين بداية ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجات مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر حتى السبت المقبل.

سقوط أمطار متوسطة



وأضافت الهيئة، أن هناك تكون للصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية في الصباح الباكر



وتابعت، هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة يوم الأربعاء القادم، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية)

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 08 والعظمى 18