الأرصاد: تحسن حالة الطقس تدريجيًا خلال الأيام المقبلة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد موجة البرودة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يامصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد: “إننا شهدنا برودة بالطقس بشكل كبير معظم محافظات الجمهورية الأيام الماضية في فترات النهار والليل، ووانخفاضا بقيم درجات الحرارة”.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ الأمس بدأ الاستقرار بالأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة بدأت بالارتفاع والتحسن النسبي، متابعة: “كنا نسجل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 15، و16 درجة مئوية، وبالأمس سجلنا 17 درجة مئوية عظمى، واليوم نشهد مزيدا من التحسن بالأحوال الجوية، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية فترة النهار”.

الأرصاد: زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأكدت زيادة فترات سطوع آشعة الشمس، وأغلب مصادر الكتل الهوائية، كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، ما يؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة اليوم والأيام المقبلة، ولكن الكتل الصحراوية تشعرنا بالبرودة الشديدة خلال فترات الليل لأن هذه الكتل نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالي نشعر بالبرودة الشديدة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر أغلب محافاظات الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأيام المقبلة نشهد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس واستقرار ودفئ، ولكن فترات الليل المتأخرة ستظل الأجواء بها باردة، وأيضا فترات الصباح الباكر وتصل درجات الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، والمدن الجديدة 8 درجات، وبعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد تشهد أقل من 5 درجات ويتكون الصقيع على المزروعات.