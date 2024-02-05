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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مقترح في الزمالك بمنح السعيد شارة القيادة أمام الأهلي في نهائي الكأس

شيكابالا وعبد الله
شيكابالا وعبد الله السعيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحاديث تترد حاليا حول قيام محمود شيكابالا بترك شارة القيادة لـ عبدالله السعيد خلال مواجهة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر خلال شهر مارس القادم.

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وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك فكرة في نادي الزمالك حول هذا الأمر، في محاولة لوجود (حرب نفسية) مبكرًا".

وأضاف: "أعتقد أن جمهور الأهلي لا يتأثر بذلك مطلقا، وهذا الحديث يكون بين اللاعبين على سبيل "الهزار" فقط ولم يعد لتلك الأمور أي تأثير".

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