الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم بديل عبد الله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

يكثف مسؤولو نادي بيراميدز جهودهم في الوقت الحالي لحسم التعاقد مع بديل عبد الله السعيد قائد الفريق بعد رحيله لصفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

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ووضع بيراميدز محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا ونجم الزمالك السابق على رأس قائمة المطلوبين لتعويض السعيد.

ويأمل بيراميدز في إنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة مستغلاً مد فترة القيد الشتوية حتى يوم 6 فبراير الجاري.

كما خسر بيراميدز جهود سيف فاروق جعفر احد اللاعبين الذين يلعبون في نفس المركز بعدما قرر العودة للزمالك ورد المقابل المادي الذي حصل عليه منذ انضمامه لبيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وودع بيراميدز منافسات بطولة كأس الرابطة من الدور ربع النهائي بعد خسارته مساء امس الخميس أمام المصري البورسعيدي.

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