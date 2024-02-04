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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: اختيار العائلة المقدسة لمصر لم يكن صدفة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تحرص على دعم قيم التعايش والمحبة، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأكدت وزيرة الهجرة، أننا نحرص على تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث بمختلف الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، والتأكيد على أن مصر تفتح أبوابها للجميع، منذ القدم، وحتى الآن، حيث نستضيف الآن ملايين الأشقاء من عدة دول.

وأشارت الى أن اختيار العائلة المقدسة لمصر لم يكن صدفة، ولكنه يعكس الخير والأمن في هذا الوطن.

 

وقد أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابة عنها، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وذلك لحضور الاحتفال بزيارة العائلة المقدسة لمصر، والذي أقامته إيبارشية ملوي بمحافظة المنيا، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وإنصنا والأشمونين، ورئيس دير آفا فيني ودير البتول بملوي.

 

 

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