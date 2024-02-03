كنزي مدبولي ترد على منتقدي روايتها “فرصة من دهب”

تحدث البلوجر كنزي مدبولي، عن سر نجاحها على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا"، موضحة أنه تعاملها وأنه على طبيعتها جعلها قريب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها بشكل كبير، متابعة: "الجميع تحدث لها أنه لابد أن يكون لها شخصية أخرى تظهر بها غير الشخصية الحقيقة".

البلوجر كنزي مدبولي: "أنا على طبيعتي .. وناس كتير اتعالجت من الوسواس القهري بسببي"

وأوضحت أنه رغم نصائح البعض بأن يكون لها شخصية مختلفة للتعامل مع هذا العالم، إلا أنها كانت تتحدث عن تفاصيل شخصية في حياتها، وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

ونوهت كنزي مدبولي، بأن شخصيتها الطبيعية جعلتها قريبة من جمهورها على السوشيال ميديا وجعلها توصل لعدد أكبر من المواطنين، مؤكدة أن كانت صادقة مع جمهورها أنها تعاني من مشكلة نفسية، مشددة على أن كانت تعاني من "الوساس القهري"، مشيرة إلى أنها تعاني من "الوسواس القهري" منذ سن الثالثة من عمرها.

وشددت على أنها كانت مرتبطة بوالدتها كثيرًا وأنها تواجدت وكانت قريبة جدًا منها، موضحة أن هناك الكثير من يتحدث معها عن أنهم يعانون من نفس هذا المرض.

وردت على منتقدي روايتها “فرصة من دهب”، قائلة: “متوقعين اللي ينجح لازم يبقى كبير في سن”.