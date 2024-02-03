الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نجم الأبيض

تحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض في الركبة خلال مشاركته في تدريب الفريق اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

كشف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أنه تم اصطحاب "الونش" إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

وواصل الفريق تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.