السبت 03 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نجم الأبيض

الونش
الونش

تحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش"  مدافع الأبيض في الركبة خلال مشاركته في تدريب الفريق اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش

كشف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أنه تم اصطحاب "الونش"  إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

وواصل الفريق تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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