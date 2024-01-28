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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأبيض يتوج بكأس تحدى دبى

الونش يشكر جماهير الزمالك بعد الفوز على أهلى جده

الونش
الونش

وجه محمود حمدي " " مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي تؤازر الفريق باستمرار، وأهداها لقب بطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة.

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وأشاد اللاعب بجماهير الزمالك التي تحرص على مساندة الفريق باستمرار، وشدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها.

وعلق محمود حمدي "الونش" على إصابته في مباراة أهلي جدة قائلاً:" تعرضت لكدمة في الركبة وحالتي مطمئنة ".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

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