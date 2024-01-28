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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأبيض يفوز بكأس تحدى دبى

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش

محمد أسامة
محمد أسامة

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي.

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وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

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