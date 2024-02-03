«بالانفوجراف» .. هيئة الرعاية الصحية تستعرض نتائج مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية نتائج مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة "آراب هيلث 2024" خلال الفترة (29 يناير - 1 فبراير 2024)، والتي جاء أبرزها بمشاركة الهيئة بجناح يمثل القطاع الحكومي المصري، وذلك لأول مرة، واستعراض إمكانات الدولة وفرص الاستثمار في محافظات التأمين الصحي الشامل.

و أبرز الانفوجراف، استعراض الهيئة للتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، واستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لإجراء جولات افتراضية لدعم السياحة العلاجية لرواد جناح الهيئة المشارك بمعرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث 2024"، فضلًا عن إطلاق خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وعرض الحالات الصحية على خبراء مصريين باستخدام تقنية الهولوجرام داخل الجناح الخاص بالهيئة والمشارك بالمعرض.

وأوضح الانفوجراف، لقاء رئيس هيئة الرعاية الصحية القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية وعدد من الشخصيات الرائدة في المجال الصحي الإقليمي والعالمي بجناح هيئة الرعاية الصحية بـ "آراب هيلث 2024"، وكذلك لقاءه بنائب رئيس اللجنة الدولية لاعتماد جودة الرعاية الصحية JCI خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث 2024".

وأشار الانفوجراف إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كضيف الشرف رفيع المستوى في الاجتماع السنوى للرؤساء التنفيذيين لمجموعة IQVIA العالمية، وترأسه طاولة مستديرة لبحث التعاون مع رواد الأعمال في مجالات الرعاية الصحية من الجانبين الفرنسي والياباني.

ولفت الانفوجراف، إلى زيارات رئيس هيئة الرعاية الصحية، على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث 2024" والتي شملت لقاءه رئيس بدبي لبحث التعاون المشترك، وزيارة مستشفى فقيه في دبي، للإطلاع على التطورات والتحولات الرقمية الذكية وأحدث الابتكارات والتقنيات خاصةً في مجالات الطوارئ والجراحات متعددة التخصصات.

وأشار الانفوجراف أن بروتوكولات التعاون كانت من أبرز نتائج الزيارة وقد شملت، توقيع الهيئة بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة ايكوميديكال الاماراتية في مجالات الرعاية الصحية، وتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة أبوت العالمية في تدريب مقدمي الخدمة الصحية والحملات التوعوية وتفعيل اقتصاديات الصحة، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع «جنرال إليكتريك» لتبادل الخبرات بمجالات رقمنة الخدمات، واتفاقية تعاون بين الهيئة وشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة.

وتابع الانفوجراف: تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة السعودي الألماني الصحية لتبادل الخبرات وتطوير قدرات الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات المجموعة، وآخر مع مجموعة ألفا الطبية في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة وأحدثةالتقنيات والأجهزة والمعايير العالمية، وبروتوكول تعاون ثنائي مع مجموعة ACHS الاسترالية لتبادل الخبرات في أدلة العمل الطبية وتعزيز جودة الرعاية الإكلينيكية وسلامة المرضى والمنح والبعثات وتعزيز السياحة العلاجية، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث 2024" خلال الفترة (29 يناير - 1 فبراير 2024)