النتشة: يوجد تخبط كبير في الخطاب الإسرائيلي الداخلي

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في فلسطين، أنه يوجد تخبط كبير جدًا في الخطاب الإسرائيلي، ليس فقط من أقطاب الحكومة أو من أقطاب المعارضة.

وقالت “ النتشة” خلال تصريحاتها عبر فضائعة “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه يعطي رسائل متعارضة ومتضاربة حول الصفقة المزمع عقدها.

وأشارت إلى أن نتنياهو يتحدث عن الصفقة مرة بطريقة إيجابية ومرة أخرى يعتبرها نوع من التجاوز الذي لا يقبل به بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي تتحدث عنها المقاومة الفلسطينية.

وواصلت النتشة أن إتمام هذه الصفقة أصبح شكل ضروري لإسرائيل وطريق لنزولها عن الشجرة مرة أخرى، لعدم توسع الحرب إقليميًا في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن احتوائها بعد الآن، وبالتالي ما يدور أن الولايات المتحدة تضغط بشكل كبير جدًا على إسرائيل وهذا ما يجعل هناك تضارب في المواقف والتصريحات الإسرائيلية التي يدلي بها نتنياهو.

وواصل النتشة أن نتنياهو يريد الحفاظ على صورة النصر والائتلاف الحكومي حتى لا تنتهي حياته السياسية، ولكن من جهة أخرى، فإن حجم الضغوطات المتزايدة والخسائر الميدانية على الأرض تعطي إشارات بضوررة إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن.

الاحتلال: 82% من الجنود الذين أصيبوا بأمراض نفسية عادوا إلى أرض المعركة

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أن الأغلبية العظمى من الجنود الذين أصيبوا بأمراض نفسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتلقوا العلاج من قبل ضباط الصحة العقلية قد عادوا إلى وحداتهم بعد أن تعافوا بشكل تام.

وحسب يورونيوز، أكد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حديث لـ"تايمز أوف إسرائيل" الإحصائيات التي أوردتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتم فحص حوالي 3000 جندي في الخدمة الإلزامية أو الاحتياط من قبل نظام الصحة العقلية العسكري في إسرائيل، وقد عاد 82% منهم للمشاركة في المعارك.

وعاد ثلاثة أرباع الذين عولجوا من أعراض ما بعد الصدمة في مركز مخصص في قاعدة تسريفين التابعة للجيش الإسرائيلي إلى الخدمة، بعد قرار متبادل اتخذه الضابط وأخصائي الصحة العقلية الذي عمل معهم.