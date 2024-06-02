أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 يونيو في الأسواق

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن بشكل يومي، وذلك لتذبذب الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض سواء لدى التجار أو في بورصة الدواجن، حيث ننشر لكم أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 2 يونيو .

الفراخ البيضاء

وسجل سعر الفراخ البيضاء 99 جنيه، كما تراوحت الأسعار في المحال بين 100 جنيهًا و 109 جنيهات حسب المنطقة.

الفراخ البلدي

كما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، قيمة 119 جنيه، فيما تراوحت الأسعار بالمحلات والأسواق بين 121 و 132 جنيهًا حسب التاجر.

الدواجن الساسو

ووصل سعر الدواجن الساسو اليوم من 100 لـ 101 جنيه للكيلو في البورصة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 110 لـ 111 جنيهًا.

البانيه

ووصل سعر كيلو البانيه اليوم 2024 من 230 لـ 240 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ البيض الأحمر 125 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 118 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر 128 جنيهًا.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 125 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا