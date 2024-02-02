المتحدث باسم الأونروا: نقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني شخص في غزة

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسنة، أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعتمدون على مساعدات الأونروا وتحديدا المواد الغذائية والأدوية .



وقال أبو حسنة، إن الأونروا هي المزود الرئيسي والوحيد لـ 2.3 مليون فلسطيني بالخدمات والمواد الغذائية في قطاع غزة، وليس فقط للاجئين ولكن لمجمل سكان القطاع .



وأكد أن قرار وقف تمويل عن وكالة الأونروا سيؤثر سلبًا على الخدمات الحيوية التي تقدمها في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة للفئات الهشة والأشد فقرا من اللاجئين الفلسطينيين، موضحا أن الأونروا موجودة بقرار من الأمم المتحدة ولايستطيع أحد إنهاء عملها إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.