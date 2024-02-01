مساعد وزير خارجية أمريكا السابق يكشف تفاصيل أزمة تكساس (فيديو)

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا جويل روبن، تفاصيل منع حاكم تكساس، المسؤولين وقوات أجهزة الدولة الأمريكية الفيدرالية من تنفيذ أمر المحكمة العليا بقص الحواجز التي تحجز دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود إلى الولاية.

وقال روبن، خلال حواره مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن هناك 3 أشياء تحدث في الوقت نفسه، أولا، هناك عدد كبير يعبر الحدود دون وثائق ولا يمرون عبر منفذ الدخول الرسمي.

وأضاف أن الأمر الثاني فأن بايدن يبحث عن المزيد من التمويل من الكونجرس، وهناك نقاش مع الكونجرس حول مشروع قانون تمويل تكميلي من شأنه تقديم المساعدة لحلفائنا في اوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسيزيد الدعم والتمويل لخدمات الحدود من أجل جعلها منظمة بشكل أفضل.

وتابع: "الثالث حالة التمرد، والتي يرى فيها حاكم ولاية تكساس أنه رئيس الولايات المتحدة، ولكن في واقع الأمر، هناك حكومة اتحادية واحدة وهناك حكومة وطنية واحدة، وقالت المحكمة العليا ذلك، والولايات جزء من الاتحاد، وعلى حاكم تكساس عليه التراجع لأن ما يفعله الآن يخالف نظام الحكم الأمريكي".

أزمة تكساس تتصدر السوشيال ميديا

واصلت ولاية تكساس الأمريكية، في تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أعمال شغب عدة أثارت الجدل عبر العالم وبحث الرواد عن بداية القصة وعن ما ذا يحدث هناك خاصة عن جريج أبوت حاكم تكساس الذي يهدد عرش بايدن.

الشغب بدأ في مايو 2021، عندما قام جريج أبوت بتوسيع استخدام الأسلاك عندما أمر بإعلان الكارثة على الحدود، ما سمح للولاية بتركيب السياج على الممتلكات الخاصة بالقرب من نهر ريو جراندي.

أما في أكتوبر، رفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب قيام عملاء الجمارك وحماية الحدود بإزالة هذا السلك الشائك.

وكان العملاء الفيدراليون يقطعون الأسلاك الشائكة لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر، والذي زعمت الدعوى القضائية أنه تدمير لممتلكات الدولة "لمساعدة" المهاجرين في العبور.

فيما قضت المحكمة العليا يوم الإثنين، بقرار مقتضب بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بإيقاف مؤقت لحكم محكمة أدنى درجة يمنع عملاء الجمارك وحماية الحدود من قطع الأسوار.