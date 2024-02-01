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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علاقة الاستحمام بموعد تناول وجبات الإفطار والغذاء والعشاء

وجبة طعام
وجبة طعام

كشف دراسة طبية حديثة عما إذا كان الوقت المناسب لتناول الوجبات الغذائية سواء كانت الإفطار أو الغذاء أو العشاء،  قبل الإستحمام أو بعده.


ووفقًا لما ذكره موقع "كيورا"، إن الوقت المناسب لتناول الوجبة الغذائية هو قبل الاستحمام مباشرة، نظرًا لأنه يغير من طبيعة الجسم وتعامله مع الطعام والشراب، كما إن التمثيل الغذائي الذي يتم في أمعائنا قد يتأثر بالإستحمام لأن التعرض للمياه الدافئة لفترة طويلة قد يبطيء هذه العملية الهامة.

وبالتالي يحدث اضطراب الهضم وصعوبة وبطء امتصاص الطعام وتمثيله تمثيلا جيدا، فعند تناول الطعام بعد الاستحمام قد يؤثر سلبيا على كفاءه امتصاص أجسامنا ومعدتنا للعناصر الغذائية.

وفيما يلي أبرز المشاكل الصحية التي يسببها تناول الطعام بعد الإستحمام..

تقلصات البطن. 

مشاكل بالجهاز الهضمي بسبب الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

آلام البطن.

الخمول بعد الاستحمام.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

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