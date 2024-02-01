بدء صرف المقررات التموينية لشهر فبراير.. 30 سلعة دون زيادة

أعلنت وزارة التموين عن بدء صرف السلع التموينية بالمنافذ لشهر فبراير، وتواصل منافذ وزارة التموين صرف سلع مقررات فبراير إلى نحو 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة، وفتحت أبواب المنافذ منذ التاسعة صباحًا، ويستمر الصرف حتى الساعة التاسعة مساءً.

السلع التموينية

وتصرف منافذ التموين على مستوى المحافظات، السلع التموينية في شهر فبراير بنفس الأسعار السابقة، وهي 30 سلعة تموينية دون وجود أي زيادة مثل الشهر الماضي، باستثناء سلعة واحدة.

وزادت سلعة المكرونة لهذا الشهر، زيادة طفيفة قيمتها جنيه واحد للكيلو، لتصبح المكرونة ب14 جنيهًا للكيلو بدلاً من 13 جنيهًا، و7 جنيهات للعبوة النصف كيلو بدلاً من 6.5 جنيه. أما عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير، فجاء سعر السكر المعبأ 1 كجم ب 12.60 جنيهًا، وزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعلبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، ومكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيه، ومكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

وجاء العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، والفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات، والدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا، والمسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات. وأخيرًا، يمكن الحصول على بعض السلع الأخرى مثل الصلصة، تونة مفتتة، مربى أنواع، جبنة تتراباك، جبن أبيض، مسحوق أتوماتيك، مسحوق عادي يدوي، صابون غسيل، صابون تواليت، لبن جاف، خل 5%، کیس ملح طعام، بار حلاوة طحينية سادة، کیس سائل غسيل أواني، بسكويت يويوز سادة، بسكويت يويوز ويفر أنواع، بسكويت تومورو أنواع، وبسكويت بوو أنواع.