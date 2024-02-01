مباحث التموين تضرب تجار السوق السوداء وتضبط 300 طن سكر

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط من ضبط 10 سيارات مقطورة “تريلات” محملة 300 طن من السكر و73 كرتونة من السجائر بحوزة تاجر في قرية منقباد بالقرب من مدخل قرية العدر التابعين لمركز أسيوط وجاءت هذه الضبطية في إطار حملات مكثفة لمراقبة الأسواق والحيلولة دون بيع السلع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وهو ما يسهم في رفع الأعباء على المواطنين.

وأوضحت إدارة مباحث التموين بأنه تم القبض على التاجر "م. ع. ن." بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية بهدف بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات الأمنية المستمرة لمكافحة التجارة غير الشرعية وضمان توفر السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك ضمن الحملات المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية غير المرخصة.

وقد أظهرت هذه الحملات الأمنية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مباحث التموين أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط تجار المضاربة والتلاعب بالأسعار. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص السلطات على حماية المواطنين من الاحتكار والاستغلال في الأسواق السوداء. وقد أثمرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية غير المرخصة والمخالفة للقوانين، مما يعكس التزام السلطات بمكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأسواق.