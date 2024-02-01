"بحوث البساتين" ينظم ورشة عمل عن الرؤية المستقبلية لزراعة الزيتون

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان ( الرؤية المستقبلية لزراعة الزيتون ) ،بحضور عدد من المهتمين وممثلين عن مجلس الزيتون والمهندسين والباحثين المهتمين

اكد الدكتور أيمن حموده مدير معهد بحوث البساتين أن توصيات الورشة تمثلت في

عند انشاء مزرعة زيتون جديدة من الضرورى الحصول على شتلات زيتون من مصدر موثوق فيه وخاليه من مسببات الامراض والحشرات.

-و الاعتماد على زراعة الاصناف المحلية فى مناطق الاستصلاح الجديدة نظرا لتوافقها مع الظروف المصرية.

و التوسع فى زراعة اصناف الزيت نظرا لزيادة الطلب المحلى والعالمى عليها.

كنا اوصت الورشة عدم التوسع فى زراعة صنف الاربكوين فى مصر نظرا لانخفاض مواصفات جودة الزيت

و دراسة سلوك التراكيب الوراثية الجديدة فى مختلف المناطق مع معرفة مدى حساسيتها للاصابة بالامراض والحشرات.

و فى حالة الزراعة عالية الكثافة يجب الاعتماد على الميكنه بشكل كامل وذلك لضمان نجاح الزراعة مع الاعتماد على أصناف معينة لها مواصفات خاصة.

فضلا عن ضرورة تسهيل وتقصير وقت اجراءت تسجيل الاصناف وذلك للاستفادة من الحصول على اصناف جديدة.

و تخصيص مساحة 5 افدنة لزراعة امهات لسلالات الزيتون الجديدة خاصة السلالات الزيتية نظرا لزيادة الطلب عليها وكذلك لامكانية انتاج شتلات معتمدة منها خاصة بعد الانتهاء من تسجيلها.

-و توزيع السلالات الجديدة على المزارعين الذين يقومون بشراء شتلات من المعهد بنسبة لا تقل عن 5% وذلك لتسهيل دراسة هذة السلالات تحت ظروف بيئة مختلفة ولامكانية عمل خريطة صنفية لهذة السلالات وكذلك دراسة تاثير ظروف الملوحة والجفاف عليها.