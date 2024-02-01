وكيل شباب ورياضة القليوبية يشهد ورشة عمل حول الاتصال والتواصل المجتمعي للجوالة

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ورشة عمل حول الاتصال والتواصل المجتمعي للجوالة والجوالات بقاعة الاجتماعات بالمديرية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حاضرت الورشة الدكتورة عبير محمد عبد الحميد استشاري التنمية البشرية ومدرب بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، وعامر حمدي مدير ادارة الشباب بالمديرية ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة .

وناقشت الورشة مفهوم الاتصال والتواصل والفرق بينهما وكيفية التدريب على التواصل الجيد والناجح ودور التواصل من خلال فرق الجوالة بالمجتمع والمفاتيح العشر للنجاح وتحقيق الاهداف .

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال رؤية واستراتيجية الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير مفاهيم البناء العقلي لدى النشء والشباب ونشر الوعي بالقضايا التي تساهم في تطوير الشخصية المصرية وتساهم في بناء المجتمع فيما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.