مرض خطير بالمخ يهدد مستخدمي الهواتف الذكية لمدة ساعتين يوميًا.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن استخدام الهواتف الذكية لمدة ساعتين أو أكثر يوميًا، يجعلنا أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بين البالغين.

مخاطر استخدام الهواتف الذكية

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يرتبط هذا الاضطراب في الأساس بالأطفال، ولكن عوامل التشتيت التي تخلقها الهواتف الذكية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والموسيقى والأفلام أو التلفزيون هي التي تخلق اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين البالغين.

وحسبما أفاد باحثو الدراسة، إن الأشخاص الذين يقضون وقت فراغهم في استخدام التكنولوجيا لا يسمحون لعقولهم بالراحة والتركيز على مهمة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير فترات انتباه أقصر لدى البالغين ويصبح من السهل تشتيت انتباههم، فضلًا ان إن الاستخدام الشامل للتكنولوجيا قد يسبب إدمان الشاشة، ما قد يؤدي إلى قصر فترة الانتباه.

في الوقت نفسه، أثبتت نتائج الدراسة أن التكنولوجيا تؤثر على وظائف المخ وسلوكه، ما يؤدي إلى زيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك ضعف الذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدمان التكنولوجيا والعزلة الاجتماعية وضعف نمو الدماغ واضطراب النوم.

جدير بالذكر إن هناك حوالي 366 مليون بالغ في العالم مصابون حاليًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.