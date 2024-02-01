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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

القنصلية العامة بالرياض تنظم فعالية للجالية المصرية بالسعودية

عادل حنفي، اتحاد
عادل حنفي، اتحاد السعودية

 

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي أعلن عن إقامة فعالية لأبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية تحديداً بمدينة الدمام يومي 2-3 فبراير 2024 ، بمنتزه "لايف بارك" والدخول مجاناً ، حيث من المتوقع حضور آلاف من أبناء الجالية المصرية ، حيث تلاقي هذه الفعالية إستحسان من أبناء الجالية المقيمين بالمملكة.

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وأوضح حنفي أن هذه الفعالية سيشارك فيها أكثر من 30 جهة منها بنوك وشركات تحويل الأموال ، ومستشفيات ومراكز طبية ، وشركات الطيران والسياحة ، والمدارس ، ووكلاء السيارات ، والمطاعم وشركات المنتجات الغذائية ، والأكاديميات الرياضية ، وغيرها.

 

وأختتم حنفي أن تلك الجهات المشاركة في هذه الفعاليات الهدف منها التعريف بأنشطتها وتقديم عروض لأبناء الجالية المصرية ، كما ستحظى الفعاليات بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية بالمنطقة الشرقية ، وفرع وزارة الصحة السعودية ، وهيئة الهلال الأحمر السعودي ، وذلك لنشر الوعي والتعريف بالأنشطة والمبادرات المختلفة التي تقوم بها .

 

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