طلبًا للمطر.. إقامة صلاة الاستسقاء غدًا في السعودية (طريقة أدائها)

بعد إعلان الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إقامة صلاة الاستسقاء غدا الخميس الموافق رجب 1445هـ/ 1 فبراير 2024م، بحث الكثيرون عن طريقة أدائها خلال الفترة الحالية لطلب نزول المطر.

وكانت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نشرت موعد صلاة الاستسقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" نوينر سابقًا، على أن يكون الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام المسجد الحرام، إماما لصلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة، بينما يؤم المصلين بالمسجد النبوي، الشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام وخطيب المسجد النبوي.

يشار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى، بحسب بيان من الديوان الملكي، أمس الثلاثاء، والذي جاء فيه:"تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه..نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

طريقة صلاة الاستقساء

يقوم الإمام بالصلاة ركعتين فى أى وقت غير وقت الكراهة يكبر سبع تكبيرات ويجهر في الأولى بالفاتحة، وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات ويقرأ سورة الغاشية.

وصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماماً، ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان، كما لا يشترط الأذان لخطبتها، وينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يخطب الإمام في الناس.