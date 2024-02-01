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الخميس 01 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يقسو على تشيلسي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا على تشيلسي برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ديوجو جوتا هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم أضاف كونور برادلي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39 ، ووقع دومينيك سوبوسلاي على الهدف الثالث في الدقيقة 65.

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ليفربول يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

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تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 71 سجل كريستوفر نكونكو هدف تقليص الفارق لتشيلسي قبل أن يستعيد الليفر للسيطرة ويسجل لويس دياز الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

بدا ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط : دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج

بهذا الانتصار يتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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